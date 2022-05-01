قتيل في مشاجرة دامية بين جزارين وسماكين بإمبابة.. والسبب «معاكسة زوجة»

نشبت مشاجرة قبل قليل، بين عدد من الأشخاص 4 سماكين أشقاء و3 جزارين أشقاء، بعد معاكسة زوجة أحد السماكين، وهو ما نتج عنه وفاة أحد السماكين بعدما تلقي طعنة نافذة بأحد الشرايين الرئيسية بالفخذ الأيسر، وإصابة أحد الأشخاص بالطرف الآخر بجرح نافذ بالبطن، بدائرة قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة يفيد بنشوب مشاجرة عدد من الأشخاص 4 سماكين أشقاء و3 جزارين أشقاء، وذلك بعد معاكسة أحد زوجات السماكين وهو ما نتج عنه وفاة أحد السماكين بعدما تلقي طعنة نافذة بأحد الشرايين الرئيسية بالفخذ اليسرى، وإصابة أحد الأشخاص بالطرف الآخر بجرح نافذ بالبطن، وحالته العامة جيدة.

وبعد تلقي البلاغ، انتقل قوة أمنية برئاسة العميد هاني شعراوي رئيس القطاع، ورئيس مباحث قسم شرطة إمبابة لمكان الواقعة، وتبين صحة البلاغ المقدم من قبل عدد من الأهالي، وأن السبب وراء نشوب المشاجرة هو معاكسة زوجة أحد السماكين من قبل الجزارين، مما أسفر عن مصرع شخص بعدما تلقي طعنة نافذة بأحد الشرايين الرئيسية بالفخذ اليسرى، وإصابة أحد الأشخاص في الطرف الآخر ولكن حالته العامة جيدة.

وكشفت تحريات اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن السبب وراء نشوب المشاجرة هو معاكسة زوجة أحد السماكين من قبل الجزارين بدائرة القسم، وبتقنين الإجراءات تم ضبط باقي الأطراف والأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، فضلا عن التحفظ عن الجثة داخل المشرحة وتعيين حراسة على المصاب داخل المستشفى حتى يتماثل للشفاء ويتم استجوابه.

تم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.