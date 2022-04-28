إصابة مسن على يد جيرانه في مشاجرة لخلافات الجيرة.. «السبب لعب عيال»

جمعت الجيرة بين شقيقين وآخر بمركز طما في محافظة سوهاج لأكثر من 30 عاما، ورغم طول الجيرة إلا أن الخلافات دبت بين الطرفين حتى تطورت لمشاجرة بالأيدي أصاب بها الشقيقان جارهما الذي نقل لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية بمحافظة سوهاج إخطارا من مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج يفيد وصول المدعو «ماهر ا ع س»، 60 عاما، عامل ويقيم في دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج إلى المستشفى المركزي بطما بمحافظة سوهاج مصابا بجرحين رضيين بفروة الرأس، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه وعمل التدخل الجراحي اللازم.

المجني عليه يتهم جيرانه لإصابته لخلافات الجيرة

وبسؤاله، أفاد باتهام كل من «ثروت ع م ا»، 58 عاما، عامل ويقيم بمركز طما بمحافظة سوهاج وشقيقه «السيد ع م ا»، 46 عاما، عامل ويقيم بمركز طما بمحافظة سوهاج بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته وذلك بسبب خلافات الجيرة بينهم رغم أن الجيرة بينهم ممتدة لأكثر من 30 عاما.

اعتراف المشكو بحقهما بالواقعة

وبضبط المشكو في حقهما وسؤالهما، أفاد بوجود خلافات سابقة بينهما وبين المجني عليه لخلافات الجيرة ولكنها تطورت بسبب لعب الأطفال إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي، قام على إثرها بإصابة المجني عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.