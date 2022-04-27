جريمة قبل الإفطار.. مقتل شاب على يد ابن عمه في مشاجرة بالإسماعيلية

لقي شاب في العشرينيات من العمر مصرعه على يد ابن عمه، قبل دقائق قليلة من انطلاق مدفع الإفطار، مساء اليوم الأربعاء، في مشاجرة نشبت بينهما في محافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص في منطقة «البلابسة»، التابعة لدائرة قسم ثاني الإسماعيلية.

انتقال الشرطة والإسعاف

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث قسم ثاني الإسماعيلية إلى مكان الواقعة للسيطرة على المشاجرة، وضبط طرفي الواقعة، وتبين وجود أحد المصابين نتيجة المشاجرة.

كما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، مدير المرفق، بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس، إلا أنه لفظ أنفاسه في الطريق للمستشفى متأثراً بإصابته.

وكشفت مصادر طبية أن المجني عليه يُدعى «محمد م. ع.»، 29 سنة، مقيم في منطقة «البلابسة»، التابعة لدائرة قسم ثاني الإسماعيلية، إثر تلقيه طعنات نافذة في الجسم.

النيابة تبدأ التحقيقات

وانتقلت على الفور قوة شرطية مدعومة بقوات أمن الإسماعيلية إلى مكان المشاجرة، لفرض السيطرة الأمنية على مكان البلاغ.

وأكدت مصادر أمنية أنه تم تحديد هوية المتهم، ويُدعى «صابر ر. ع.»، 31 سنة، مقيم بمنطقة «البلابسة»، بدائرة قسم ثاني الإسماعيلية، مشيرةً إلى أن خلافاً وقع بين المتهم والمجني عليه، تطور إلى مشاجرة بينهما، قام على أثرها المتهم بتسديد عدة طعنات إلى المجني عليه أودت بحياته.

وتكثف الأجهزة الأمنية من عمليات البحث عن المتهم، وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، فيما لفت شهود العيان إلى أن المشاجرة نشبت بين شخصين أبناء عمومة، انتهت بمصرع أحدهما.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على جثمان المتوفي، وانتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان ومعاينته وكتابة تقرير الصفة التشريحية عن سبب الوفاة.