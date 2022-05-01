بعد ظهوره في الكبير أوي 6 .. محمد ممدوح يشيد بالمسلسل «ضحكنا كتير جدا»

أشاد الفنان محمد ممدوح بمسلسل الكبير أوي الجزء السادس، بعد أن شهدت الحلقتان 28، 29 ظهور الفنان محمد ممدوح كضيف شرف ضمن مهرجان المزاريطة السينمائي داخل أحداث المسلسل، وظهر ممدوح بشخصيته الحقيقية، وتخلل ظهوره العديد من المواقف الكوميدية بينه وبين هجرس وجوني.

وكتب محمد ممدوح عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قائلا: «اتبسطت جدا إني اشتغلت مع أحمد مكي ومحمد سلام الموهوب طبعا وصديق عمري.. وحابب أشيد جدا بصراحة بشغل المخرج الأستاذ أحمد الجندي وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، ومدير تصوير أحمد محمد عبد العزيز ومهندس الصوت سامح جمال».

واضاف محمد ممدوح «اللي بسببهم ضحكنا كتير أوي مع مواهب جديدة زي رحمة أحمد (مربوحة) ومصطفى غريب (العترة الكبير) والطفل عبد الرحمن طه (العترة الصغير) وعبد الرحمن حسن (طبازة).. كل المواهب دي عرفت تضحكنا برتم ضحك مظبوط بسبب كتابة وإخراج كوميدي زي ما قال الكتاب.. شكرا فريق الكبير».

ظهور محمد ممدوح في مسلسل الكبير أوي6

يشارك بجوار أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي 6 عدد كبير من نجوم الكوميديا، وهم بيومي فؤاد، ورحمة أحمد، ومحمد سلام ومصطفي غريب وضم المسلسل هذا العام عدد من نجوم الشرف وهم شيرين رضا ومحمد ممدوح واياد نصار وأحمد سعد وفتحي عبدالوهاب ويعرض المسلسل يوميًا، وبشكلٍ حصري على قنوات ON E، ثلاث مرات، تكون الأولى في تمام الساعة 6:20 مساءً بعد أذان المغرب، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 1:50 صباحا، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم التالي.