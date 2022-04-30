لقاء بين هجرس ومحمد سلام بمهرجان المزاريطة في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 29

بعد استعدادات كثيرة في المزاريطة لتنظيم مهرجان المزاريطة السينمائي في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 29، حرص حزلقوم على استضافة عدد كبير من الفنانين وآخرين يشبهون النجوم في المهرجان، ليأتي إليه عدد من النجوم الكبار مثل «شرين رضا، محمد ممدوح، إياد نصار، هنادي مهنا، محمد سلام».

لقاء تلفزيوني منتظر بين هجرس ومحمد سلام

وحرص كل من جوني ومربوحة وهجرس على تغطية المهرجان إعلاميا، واستضاف كل منهم أحد الفنانين الحاضرين في لقاء تلفزيوني، وفي لقاء طال انتظاره، استضاف هجرس الفنان محمد سلام، ليظهر في هذا المشهد بشخصيتين، شخصية هجرس في مسلسل الكبير أوي 6، وشخصيته الحقيقة الفنان محمد سلام.

هجرس لـ محمد سلام: المزاريطة لها فضل عليك

وعندما يجلس الفنان محمد سلام مع هجرس ليحاوره في لقاء تلفزيوني، يسأله هجرس عن أهم دور قام بتمثيله في حياته، محاولا أن يخبره باسم مسلسل الكبير، ولكنه يذكر أعمالا فنية أخرى ليس منها الكبير، ما يجعله يسخر منه ثم يخبره بأن المزاريطة لها الفضل عليه في مسيرته الفنية.