مسلسل المشوار الحلقة 28.. هروب محمد رمضان والقبض على سيد رجب

بدأت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 28 بحوار بين محمد رمضان وسيد رجب حول بيع الآثار المسروقة، وكانوا في انتظار البائع والذي كان وجيه الشوربجي، ولكن محمد رمضان كان يجهل ذلك، ووصلت ماهر مكالمة من سعيد يخبره بها أن المحامي كمال مرَاقب من قبل الشرطة، فتملك الخوف من ماهر وترك بيت الحاج سالم وهرب بعيدًا عنه.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 28

وبعد هروب محمد رمضان جاء كمال بحثا عنه ولكن لم يجده، وحدث مواجهة بينه وبين سيد رجب وأخبره أنه خسر في تلك القضية الأموال التي كان سيجنيها من بيع الآثار خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 28، إضافة إلى وصول وجيه الشوربجي إلى منزل سالم.

القبض على سيد رجب

كما شهدت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 28 قيام المقدم علاء بمهاجمة منزل سيد رجب والقبض عليه، لإخفائه ماهر في منزله، بالإضافة إلى عثورهم على قطع آثار في منزله ملكيتها تعود إلى ماهر، وقام بالتحقيق معه حول معرفته بمحمد رمضان.