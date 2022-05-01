أرقام الشكاوى للإبلاغ عن سرقة التيار واحتكار السلع وغيرها خلال العيد

يستغل البعض انشغال المسؤولين بفترة إجازة عيد الفطر التي تصل لأسبوع أو يزيد قليلا ويقوم بسرقة أملاك الدولة أو احتكار السلع وغيرها من الأمور، وعليه تقدم «الوطن» أرقام الإبلاغ والشكاوى لعدد من الجهات منها التموين وحماية المستهلك.

أرقام الشكاوي والإستغاثة

- رقم الخط الساخن لحماية المستهلك، وهو 19588 أو من خلال رقم واتس أب 01281661880 أو رقم واتس أب للمحافظات 01030000602.

- إبلاغ منظومة الشكوى الحكوميةالحكومية الموحدة، من خلال التواصل مع الخط الساخن الثابت برقم 16528.

- إبلاغ مباحث التموين والجهات المختصة من خلال الرقم 16528.

- إبلاغ التنمية المحلية في حال استغلال السائقين للأوضاع الحالية والقيام برفع أسعار الأجرة، فإن وزارة التنمية المحلية خصصت خطا ساخنا وهو 15330.

- الاتصال على رقم 01221110000 أو رقم 122 للإغاثة المرورية على الطرق السريعة.

- يمكن الاستغاثة برقم الإدارة العامة لمرور الجيزة على رقم 37612166، وكذلك الاتصال على رقم الادارة العامة لمرور القاهرة على رقم 136 - 01155554444، ورقم مرور أكتوبر 38355532، ورقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180، ورقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364، ورقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258.

- كما تتيح هيئة الرقابة الإدارية إمكانية الإبلاغ عن فساد الموظفين من خلال الاتصال على أرقامها كالآتي، تليفون الهيئة 0020222902728 أو الرقم المختصر 16100، أو رقم الفاكس رقم 0020222915403.

- يمكن تقديم الشكاوى المتعلقة بالبيئة عبر تطبيق «واتس آب»، حيث خصصت وزارة البيئة رقم 01222693333، لإرسال بلاغات للوزارة.

- كما خصصت وزارة الكهرباء رقم لتلقي البلاغات وهو 01097217682، أو يمكن الاتصال برقم استقبال الشكاوى عبر الخط الساخن: 121.

- خصصت محافظة القاهرة أرقاما للإبلاغ عن المقاهى المخالفة التي لم تلتزم بـ حظر الشيشة إذ يمكن الاتصال على أرقام غرفة عمليات محافظة القاهرة «23912136 - 23907147 – 23901236»،أما محافظة الجيزة فخصصت أرقام لاستقبال الشكاوى والبلاغات على أرقام «114» و «واتس أب 01152860444».