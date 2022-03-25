انقطاع وضعف المياه في 3 محافظات .. اعرف أرقام الشكاوى

كشفت شركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات دمياط والمنيا والمنوفية، عن ضعف المياه وانقطاعها في عدد من المناطق الواقعة في نطاق عملها، بسبب أعمال الصيانة بالمحطات بالإضافة إلى إجراء أعمال إصلاحات خطوط الطرد.

قطع المياه في دمياط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة كفر سعد وقرية السنانية بمدينة رأس البريوم، غدا السبت، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

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وطالبت الشركة، المواطنين بتخزين احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لافتة إلى استقبال شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 أو على رقم «واتسآب» 01013019333.

أعمال إصلاحات في المنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، عن ضعف المياه بمدينة المنيا بدء من مساء أمس الخميس وحتى صباح بعد غد الأحد، نظرا لإجراء أعمال إصلاحات بخط الطرد الرئيسي بمحطة أرض سلطان البحرية.

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وطالبت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمؤسسات الحيوية، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف المياه، لافتة إلى استقبال شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن 125 أو رقم الموبايل 01050509013 - 01271196196، أو على رقم «واتسآب» 01271269587.

تأجيل الغسيل الدوري بالمنوفية

ذكرت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنه سيتم تأجيل الغسيل الدوري بالشبكات للأسبوع المقبل، نظرا لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تحت رعاية محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، يوم الأحد المقبل وحتى الأربعاء المقبل.