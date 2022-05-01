مجدي الطيب: المنباوي أعاد الهيبة لمفهوم ضيف الشرف في «جزيرة غمام»

أثنى الناقد الفني مجدي الطيب، على استعانة المخرج حسين المنباوي بضيوف شرف لهم أدوار مؤثرة في مسلسل «جزيرة غمام».

وكتب مجدي الطيب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قائلا: «أعاد المخرج حسين المنباوي الاعتبار، والهيبة التي كانت، لمصطلح ضيف الشرف، قبل أن يُمتهن، ويُبتذل، لسنوات طويلة، في أعمال فنية كثيرة؛ باختياره للفنانين: ضياء عبد الخالق وحمزة العيلي وحمدي هيكل وسليمان عيد ومها نصار، للظهور كضيوف شرف في مسلسل جزيرة غَمام».

وأضاف الطيب قائلا «وتحديدا في رحلة التيه التي فُرضت على عرفات، واكتشف فيها نفسه؛ فأضافوا الكثير للعمل بهذه المشاركة الرمزية، وتركوا بصمة، وأثراً، رغم ظهورهم الخاطف».

مسلسل جزيرة غمام

ويشارك في مسلسل جزيرة غمام، الفنان طارق لطفي ومي عزالدين، محمد جمعة، أحمد أمين، فتحي عبدالوهاب، وفاء عامر، رياض الخولي والفنان محمود البزاوي، ومن تأليف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني، وإخراج حسين المنباوي.

وشهدت الحلقات الاخيرة من مسلسل جزيرة غمام تطورا كبيرا في الأحداث، باستمرار الخلافات بين العايقة وخلدون، والتي أدت إلى محاولة العايقة قتله، ولكنه اكتشف الأمر.

تصدر مسلسل جزيرة غمام التريند

ويعد مسلسل جزيرة غمام في مقدمة الأعمال الرمضانية التي جذبت الجمهور إليها، وحققت أعلى نسب مشاهدة، وتصدرت عددا من مشاهد المسلسل التريند ونال عدد كبير من النجوم المشاركين في العمل إشادات النقاد، وأبرزهم الفنان أحمد أمين وطارق لطفي والفنانة مي عزالدين.