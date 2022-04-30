ماجدة خيرالله عن طارق لطفي في مسلسل جزيرة غمام: علامة فارقة بمشواره الفني

أشادت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بدور الفنان طارق لطفي في مسلسل «جزيرة غمام»، خاصة بعد عرض الحلقة 28 من العمل الفني أمس، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا، جعلت الجمهور يترقب موعد عرض الحلقتين الأخيرتين من المسلسل قبل انتهاء شهر رمضان المبارك وحلول عيدي الفطر يوم الاثنين المقبل.

وكتبت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله عبر «إنستجرام»، قائلة: «من حوالي خمس سنوات كان طارق لطفي داخل يصور بطولة مسلسل، ولسبب ما اختلف مع المنتج، وإذا بالمنتج يحلف ايمانات مُغلظة بأنه لن يسمح لطارق لطفي أن يلعب بطوله أي مسلسل أو عمل فني طول ماهو عايش!!».

ماجدة خيرالله عن طارق لطفي: «خلدون» علامة فارقة في مشواره الفني

وأضافت «خيرالله»: «يقوم يشاء العلي العظيم أن يشارك طارق لطفي العام الماضي في مسلسل القاهرة كابول، ويلفت الأنظار له وسط مجموعة من النجوم المتميزين ولكل منهم بريقه ونجاحه، ثم يزداد نجاحه وتألقه وتصبح شخصية «خلدون» التي يقدمها هذا العام في مسلسل جزيرة غمام، علامة فارقة في مشواره الفني، يتحدي بها نفسه والآخرين».

واختتمت الناقدة الفنية منشورها، قائلة: «ولايوجد ناقد أو مواطن عادي يمكن أن يتجاهل حالة الإبداع النادرة التي يقدمها طارق لطفي في المسلسل الذي يقف بشموخ بين كل ما قدمته الدراما المصرية هذا العام، مين اللي يمنع طير إنه يطير في السما!».

مسلسل جزيرة غمام

ويشارك أمام الفنان طارق لطفي في مسلسل جزيرة غمام عددًا من الفنانين وهم: مي عزالدين، محمد جمعة، أحمد أمين، فتحي عبدالوهاب، وفاء عامر، رياض الخولي والفنان محمود البزاوي، ومن تأليف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني، وإخراج حسين المنياوي.