فى مسلسل جزيرة غمام.. العايقة تحاول قتل خلدون والأهالي يطاردونها

سيطرت أحداث مسلسل جزيرة غمام، والتطور الذي شهدته الأحداث على رواد مواقع التواصل الاجتماعي إذ كان محاولة قتل العايقة لخلدون مفاجأة بالنسبة للكثيرين عبَّروا عنها من خلال اقتباسات من المسلسل على «السوشيال ميديا».

وشهدت الحلقة الـ27 من مسلسل جزيرة غمام محاولة العايقة قتل خلدون الذي يقوم بدوره الفنان طارق لطفي من العايقة التي تقوم بدورها الفنانة مي عز الدين وقالت له: «يعني انت حابسني في بيت هلال بحجة إني أؤذي زوجة العجمي وبنته وانت رايح تطلب بنته، قد كده أنا ولا حاجة عندك يا خلدون، أنا هعرفك مين هي العايقة»، فرد عليها ساخرا: «وإيه كمان»، فانفعلت عليه قائلة: «إيه كمان دي هتعرف إجابتها عند ربنا».

العايقة تحاول قتل خلدون بعد خداعها

فقال لها خلدون: «اهدي يا حزينة متخليش غيرتك من درة تعمل كدة»، فردت عليه: «أغير على مين عليك انت، أنا غيرانة على ست البنات المحترمة اللي هتاخد راجل زيك»، فبدا أكثر جدية وهددها قائلا: «متخليش خلدون يزعل، خلدون مش عاوز يوجع العايقة، خلدون حبيبك»، فواصلت هجومها عليه: «توجع مين، ترسمها لي وتخططها لى يا خلدون، روحي يا عايقة عند هلال ألبدي عنده أعرفي سره وسر العجمي، قوميها على ضرتها أديها اللى يأذيها ويسقط ضرتها، ليه كل دة».

فرد عليها وهو يحاول الهروب من ضربتها بالخنجر: «دة اتفاق بيني وبينك، ملعوب عليهم» فاعترضت كلامه قائلة: «لا كنت هتحفر ليا حفرة وتوقعني فيها عشان تبقى قدام العجمي بريء والعايقة هي اللي سقطت مراته».

فسألها: «وأعمل كدة ليه ما إحنا سوا»، فقالت «عشان العايقة خلاص مبقاش لها عندك لازمة، عرفات اللى بعتت للعايقة مبقاش موجود اي حاجة عازتها العايقة زي عرفات وزي أبوها وأي حاجة تغور» وانقضت عليه وضربته بالخنجر في صدره وهربت من المكان.