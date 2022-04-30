طارق لطفي يكشف سبب نجاح اللهجة الصعيدية في مسلسل جزيرة غمام

عبر الفنان طارق لطفي عن سعادته برد فعل الجمهور على الحلقات الأخيرة من مسلسل «جزيرة غمام»، وهو من إخراج حسين المنباوي، والذي ينافس به في موسم رمضان 2022 .

طارق لطفي يتحدث عن مسلسل جزيرة غمام

وتألق الفنان طارق لطفي خلال أحداث المسلسل بتحدثه اللهجة الصعيدي، حيث حصلى إشادات من الجمهور والنقاد على دوره وقال في تصريح لـ «الوطن»، «اللهجة الأساسية صعيدي سوهاجي، وكان يرافقنا باستمرار مصحح لغوي، وجاء بالحلقة الأولي تفسير لهذا الأمر، عندما قالت سيدة عجوز: الغجر يحبوا أن يذوبوا داخل شكل البلد، حتي لا يكونوا أغرابا»».

طارق لطفي يتحدث عن اللهجة الصعيدي

وأضاف الفنان طارق لطفي، «اتفقنا علي التحدث بالصعيدي في المسلسل، خاصة أن اللهجة الغجرية غير متداولة وغير مفهومة وصعب أن نحفظها كما أن الجمهور لن يفهم شيئا منها إذا تحدثنا بها، وحرصنا علي وضع مفردات صغيرة من كلامهم وتوظيفها مع اللهجة الصعيدي بمساعدة دكتور باحث في لجهات الغجر».

أحداث الحلقة الـ 27 من مسلسل جزيرة غمام

شهدت أحداث الحلقة الـ 27 من مسلسل جزيرة غمام تطور في الأحداث، حيث زادت الخلافات بين العايقة وخلدون، وحاولت العايقة قتله، ولكنه اكتشف الأمر ولم يتم قتله، وظهر طارق لطفي بـ «لوك» جديد عن الذي ظهر به في أعمال السابقة .

أبطال مسلسل جزيرة غمام

جزيرة غمام بطولة طارق لطفي، أحمد أمين، فتحي عبد الوهاب، مي عز الدين، وحققت قصة حب مي عز الدين مع أحمد امين صدى كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن أحمد أمين مُتيم بحب الغجرية مي عز الدين، ودائماً يحب أن يكون بجوارها .