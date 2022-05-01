الإثارة والحركة أبرز المشاهد في المقطع التشويقي لفيلم «الفارس»

روج الفنان أحمد زاهر عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور أنستجرام لفيلمة الجديد «الفارس»، حيث نشر زاهر البرومو التشويقي للفيلم.

وعلق أحمد زاهر عليه «بسم الله توكلنا على الله، البرومو الرسمي لفيلم فارس يارب يعجبكم قريبا جدا في كل دور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي كله. فارس تأليف حسام موسى وإنتاج أيمن يوسف وإخراج رؤوف عبد العزيز».

ومن أبرز المشاهد التي سيطرت علي البرومو الدعائي للفيلم، هو وجود عدد من مشاهد الأكشن والمطاردات تخللها نيران وإصابات لبطل الفيلم أحمد زاهر.

فيلم فارس

فيلم «فارس» بطولة أحمد زاهر وحسين فهمى وصلاح عبدالله وايمان العاصي وباميلا الكيك وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وتدور أحداث الفيلم حول الشاب فارس الذي تنشأ بينه وبين رجل أعمال العديد من الصراعات ينجم عنها العديد من مشاهد العنف والاكشن خلال الأحداث.