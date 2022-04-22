ليلى أحمد زاهر تكشف معاناة السيدات مع تعلم قيادة السيارات «فيديو»

نشرت الفنانة ليلي أحمد زاهر، عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام، مقطع فيديو ضمن أحداث مسلسل «في بيتنا روبوت2»، والذي ينافس الأعمال الدرامية خلال السباق الرمضاني2022.

وتضمن الفيديو مشهد كوميدي بين ليلي احمد زاهر والفنان محمد أنور، أثناء قيامة بتعليمها قيادة السيارات، واستقبلت «ليلى»، الموضوع بردود فعل كوميدية حيث ظلت دقائق تبحث عن «الدبرياج»، كما تعجبت من وجود سيارات «مانيوال»، وأخرى «أوتوماتيك».

أحداث مسلسل في بيتنا روبوت2

وعلقت ليلي علي الفيديو قائلة: «من ألذ وأكتر المشاهد اللي بحبها مع ألذ واحد محمد أنور»، ليرد أنور قائلا: «دانتي اللي عسل جدا جدا جدا وانا انبسطت جدا والله».

الحلقة الـ20 من مسلسل في بيتنا روبوت2

وشهدت الحلقة الـ20 من مسلسل في بيتنا روبوت2 العديد من الأحداث، حيث لجأ «يوسف»، لإيجاد طريقة يشغل بها زوجته «سارة»، لتركة يلعب «البلاي ستيشن»، مع الروبوت لذيذ، فيقترح عليها تعليمها القيادة علي يد متخصص، وبالفعل تستجيب لرغبته ولكنها تواجه صعوبات في تعلم القيادة ويتخلل المشاهد مواقف كوميدية عديدة.

المسلسل من بطولة الفنان هشام جمال، وليلي أحمد زاهر وشيماء سيف وعمرو وهبة، ودنيا ماهر، وطه دسوقي، ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي.