ناقد فني يرصد 6 أسباب لنجاح مسلسل الكبير أوي 6 «مصادر الإضحاك»

كشف الناقد الفني محمود عبدالشكور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن 6 أسباب لنجاح الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي.

وكتب عبد الشكور قائلا «مصادر الإضحاك والنجاح في حلقات الكبير أوي الجزء السادس» متنوعة ومركّبة، وهي:

1- طريقة رسم الشخصيات منذ مرحلة الكتابة، بحيث تبدو أقرب الى نماذج كارتونية، رغم أصلها الواقعي، أو كانها خرجت لتوها من إحدى مجلات الكوميكس.

2- التناقض الكامل بين مجتمع صعيدي تقليدي، وبين مستحدثات تكنولوجية، وأفكار قادمة من سماء مفتوحة، بين الحياة على هامش العالم، ورؤية الحياة ولمسها عبر وسائل التواصل الحديثة.

3- الإطار العام للمعالجة المكتوبة، والتي تقع في منطقة رمادية بين الواقع والخيال المحلّق، بين تفاصيل الحياة اليومية الصعيدية، وأحلام تلامس حدود الفانتازيا.

4- المزج البارع بين كوميديا الموقف، وكوميديا الحركة، وكوميديا الإيفيهات اللفظية، يحدث ذلك في مشاهد كثيرة ومتنوعة.

5- الاختيار الجيد للممثلين، ووجود مخرج لا يشوش على الموقف نفسه باستعراض بالكاميرا، أو بقطعات المونتاج العشوائية.

6- وقبل كل شيء، وجود نجم حقيقي هو أحمد مكي، يمنح زملاءه فرصة الحضور والتألق، مكي ليس مجرد ممثل كوميدي متميز، ولكنه أيضا مخرج فاهم، يعرف معنى أن ينجح مع، ومن خلال، الجميع.

ملخص الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 6

شهدت الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي استمرار فاعليات مهرجان المزاريطة السينمائي، الذي استضاف عددا من نجوم الفن وهم شيرين رضا ومحمد ممدوح وفتحي عبدالوهاب وهنادي مهنا وأحمد سعد، الذي قدم استعراضا بمشاركة الفنان أحمد مكي في شخصية حزلقرم على أغنية «بحبك ياصاحبي».