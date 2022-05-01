تفاصيل جولة محافظ جنوب سيناء بالسوق التجاري القديم.. مخطط للتطوير بعد العيد

استقبلت مدينة شرم الشيخ أمس أول رحلة طيران قادمة من الكويت وقام السياح بجولة في بعض المناطق السياحية، والتقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بعدد من السياح العرب أثناء قيامه بجولة تفقدية بالسوق التجاري القديم بشرم الشيخ.

قال المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن» إن السوق التجاري يجري تطويره استعدادا لاستقبال الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ المقرر عقده نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن السوق التجاري القديم يعتبر أحد أهم المعالم السياحية بالمدينة ويستقبل آلاف السياح كل عام.

تطوير ميدان وساحة مسجد الصحابة

قال محافظ جنوب سيناء إن هناك مخطط لتطوير السوق التجاري عقب إجازة عيد الفطر المبارك، معلنا عن انطلاق العمل بكثافة في تطوير الميدان والساحة المحيطة بمسجد الصحابة ومصر القديمة بالسوق القديم بشرم الشيخ.

وتابع أنه قام بجولة ليلية بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ، في إطار تفقد الأعمال الجارية بالمدينة واستعداد شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر تغير المناخ، وقال ان مسجد الصحابة بمنطقة السوق القديم منطقة هامة يزورها جميع الوفود بشرم الشيخ، حيث تعتبر مزارا أساسيا وهاما للسائحين من مختلف الجنسيات، وسيتم خلال التطوير اعمال انارة كاملة للمسجد وانشاء نافورات واعادة التشجير والتجميل واعمال دهانات، ورفع كفاءة الطرق المحيطة، بالإضافة انه سيتم الانتهاء من إقامة منطقة مصر القديمة بالسوق حفاظا على التراث للمنطقة.

مكتب الاستعلامات

أكد اللواء خالد فودة خلال جولته بالسوق التجاري القديم أن مكتب الاستعلامات الملحق بمسجد الصحابة، هو منارة إرشادية السائحين حيث يوفر المعلومات اللازمة للسياح عن الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه بعدة لغات، مشيرا إلى أن السياح يقصدون هذا المركز باستمرار.

وأشاد المحافظ بالإقبال السياحي على زيارة مدينة شرم الشيخ حيث التقى السائحين والزائرين للمنطقة ومجموعة تمثل السياحة العربية، الذين أعربوا عن سعادتهم البالغة بالزيارة العشرين لشرم الشيخ وقدموا الشكر والامتنان لمحافظ جنوب سيناء على جهوده في التطوير الدائم للمدينة الساحرة.