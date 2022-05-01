تكريم 250 من حفظة القرآن في مسابقة «الورواري» بالإسماعيلية (صور)

كرم الإعلامي محمود الورواري، مذيع قناة العربية أكثر من 250 طفلا من حفظة القرآن الكريم في المسابقة السنوية التي تقام بمركز ومدينة أبوصوير في الإسماعيلية.

وأوفد الورواري عددا من كبار العائلات في الحفل الذي أقيم بمركز شباب الوراورة لتكريم الأطفال الفائزين ومنحهم جوائز مالية وشهادات تقدير لتميزهم هذا العام.

وتقام المسابقة في شهر رمضان المبارك من كل عام بمشاركة دور تحفيظ القرآن الكريم في مركز أبوصوير بالإسماعيلية، وتحت إشراف من مديرية الأوقاف ورجال الأزهر الشريف.

مشرف المسابقة: أحدثت طفرة بين الأطفال حفظة القرآن

وقال الشيخ محمد جمال، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف والمشرف على المسابقة، إنه تم تكريم الناجحين في المسابقة وتكريم المُحفظين لتحفيزهم على استكمال ما بدأوه منذ سنوات.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المسابقة يتم تنظيمها لحفظة القرآن الكريم للعام الخامس على التوالي دون انقطاع، ونجحت في إحداث طفرة علمية في مركز أبوصوير بين الأطفال وحفظة القرآن.

وتقدم جمال بالشكر لكبار العائلات ومسؤولي المسابقة والمشايخ الأجلاء ممن ساهموا في إخراج هذا الجيل المتميز من حفظة كتاب الله تعالى.

أسماء الأوائل في المسابقة

وحصل على المراكز الأولى في مسابقة حفظ القرآن كاملا كلا من بسملة محمد إبراهيم، وملك نادر السيد وياسين محمد السيد فيما فاز في مسابقة ثلاثة أرباع القرآن كلا من سارة محمد جمال ومحمد سعيد صابر ومحمد هلال عبدالسلام.

وفاز في مسابقة نصف القرآن كلا من محمود السيد محمود سالم ومحمود سامح السيد وعمرو محمود محمد الحفني، فيما فاز في مسابقة ربع القرآن كلا من جنا نادر السيد وعمر محمد جمال وشروق رضا صبري.