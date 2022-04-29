فسحة العيد.. أماكن خروجات في العيد في محافظة الإسماعيلية 

أقل من يومين يفصلنا عن أول ساعات عيد الفطر المبارك بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، لتبدأ الاحتفالات في معظم أنحاء الجمهورية، وتعتبر مدينة الإسماعيلية من أشهر المدن في منطقة القناة والدلتا التي يتوافد المواطنون عليها لقضاء سياحة اليوم الواحد بأماكن خروجات في العيد في محافظة الإسماعيلية، مثل الشواطئ والأندية والحدائق والمنتنزهات.

أماكن خروجات في العيد في محافظة الإسماعيلية

واستعدت عدد كبير من أندية محافظة الإسماعيلية في طريق عمارة السياحي «البلاجات» لاستقبال المواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة في فترة عيد الفطر المبارك.

وقال محمد خليل القماش، مدير نادي الفيروز، أحد أكبر الأندية في طريق البلاجات، إن المنتجع أنهى أعمال الاستعدادات لاستقبال الزائرين في عيد الفطر وفي موسم صيف 2022.

وأضاف «القماش»، في تصريحات خاصة، أنه تم فرش الرمال في كافة أنحاء الشاطئ وتجهيزه للموسم المقبل وعمل إحلال وتجديد لكافة البرجولات والشماسي على الشاطئ.

وأشار «القماش» إلى أن محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، أعطى تعليماته بإجراء كافة أعمال الصيانة المطلوبة في أسرع وقت ليظهر النادي في أروع صوره خلال فترات الأعياد والموسم الصيفي المقبل.

وأضاف أنه تم فتح باب الاشتراكات لكافة أبناء الإسماعيلية فقط بمبلغ 175 جنيها لمدة عام كامل، وهو سعر مخفض إضافة إلى إعفاء الأطفال حتى سن 6 سنوات وتحصيل مبلغ 100 جنيه فقط حتى سن 12 سنة.

وتابع «القماش»، أنه تم تجديد وإجراء أعمال الصيانة كاملة لكافة الشاليهات الموجودة داخل النادي، مضيفا أن عدد كبير من الشاليهات تم حجزه بالكامل، كما تم حجزها في شهر رمضان أيضا لما تتميز به من سعر مناسب ومكان متميز في الإسماعيلية.

تطوير الحدائق في الإسماعيلية

ومن ضمن أماكن خروجات في العيد في محافظة الإسماعيلية أيضا، الحدائق والمنتزهات، والتي شهدت خلال الفترة الماضية أعمال تطوير كاملة، خاصة في منطقة نمرة 6 التابعة لهيئة قناة السويس.

وأنهت هيئة قناة السويس تجديد النجيل في كافة الشوارع وصيانة المسطحات الخضراء، لتكون مفتوحة للمواطنين خلال عيد الفطر، فيما أنهت محافظة الإسماعيلية إنشاء وتطوير عدد من الحدائق في قلب المناطق السكنية خلال الأشهر الماضية.