أخبار السعودية: السلطات تعلن نجاح خطتها التشغيلية في «المسجد النبوي»

شهدت المملكة العربية السعودية، عدة أحداث هامة خلال الساعات القليلة الماضية، كان من أبرزها، إعلان السلطات نجاح خطتها التشغيلية في «المسجد النبوي» لشهر رمضان المبارك، فيما تمكنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، من توزيع أكثر من 50 ألف نسخه من القرآن الكريم على قاصدي وزوار «المسجد الحرام» خلال الشهر الفضيل.

وأعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون «المسجد النبوي»، نجاح خطتها التشغيلية في «المسجد النبوي» لشهر رمضان المبارك، مشيرة إلى تضافر الجهود لخدمة الزوار والمصلين في المسجد.

تنظيم الحشود أثناء دخولهم وخروجهم من المسجد

وأشارت وكالة الرئاسة العامة لشؤون «المسجد النبوي»، إلى تعقيم وتطهير وتبخير المسجد وسطحه وساحاته وتهيئته بالسجاد والخدمات المتكاملة، وتنظيم الحشود أثناء دخولهم وخروجهم من المسجد وتوفير «ماء زمزم» في جميع أرجاء المسجد.

توزيع أكثر من 50 ألف نسخه من المصحف على قاصدي «المسجد الحرام»

من جانبها، تمكنت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين «المسجد الحرام» و«المسجد النبوي»، من توزيع أكثر من 50 ألف نسخه من القرآن الكريم على قاصدي وزوار «المسجد الحرام» خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف، حمزة السالمي، إن عدد المصاحف التي سحبت من الدواليب الموجودة داخل «المسجد الحرام» منذ مطلع الشهر وحتى اليوم 29 من شهر رمضان المعظم بلغت أكثر من 100 ألف مصحف غير طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، مشيرا إلى أن جميع المصاحف الموجودة داخل المسجد «150000 نسخة» جميعها معتمدة من «مجمع الملك فهد» لطباعة المصحف الشريف، وتختم كل نسخة بختم خاص للتوضيح بأن النسخة وقف للمسجد ولا يجوز إخراجها منه.

من جانبه، زار رئيس مجلس الوزراء، رئيس حكومة جمهورية غينيا كوناكري محمد بيافوجي، «المسجد النبوي»، حيث أدى الصلاة فيه، فيما اشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، إلى أنمساعد الرئيس العام لشؤون «المسجد النبوي» الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وقائد قوة أمن المسجد العقيد متعب البدراني، كان في استقبال المسؤول الإفريقي.