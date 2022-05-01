موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 30 رمضان في محافظة مطروح

يكثف المواطنون من عمليات البحث على المواقع ومحركات جوجل في محاولات للتعرف على موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 30 رمضان، في مختلف المحافظات ومنها محافظة مطروح، ولحرصهم على أداء الفرائض، وتقدم «الوطن» خدمة معلوماتية عن مواقيت الصلاة ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها لقرائها، طبقا لإمساكية رمضان التي أعلنتها الهيئة للمساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في مطروح

ويأتى موعد الإفطار في مطروح، اليوم الأحد، 30 من رمضان الموافق 1 من مايو 2022 في تمام الساعة 6:50 م ومواقيت الصلاة كالتالي:ـ

- موعد أذان الفجر الساعة: 3:50 ص

- موعد الشروق الساعة: 5:26 ص

- موعد أذان الظهر الساعة: 12:08 م

- موعد أذان العصر الساعة: 3:47 م

- موعد أذان المغرب الساعة: 6:50 م

- موعد أذان العشاء الساعة: 8:16 م

مواقيت الصلاة في القاهرة

- موعد أذان الفجر الساعة: 3:37 ص

- موعد الشروق الساعة: 5:12 ص

- موعد أذان الظهر الساعة: 11:52 ص

- موعد أذان العصر الساعة: 3:29 م

- موعد أذان المغرب الساعة: 6:32 م

- موعد أذان العشاء الساعة: 7:57 م

مساجد مدن مطروح

ويتابع مفتشي مديرية أوقاف مطروح وإدارات الأوقاف بالمراكز جميع المساجد في مدن مطروح الثمانية بالحمام والضبعة والعلمين ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة، حسب الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، للوقوف على مدى تطبيق التعليمات الوزارية بالمساجد، على مدار اليوم في جميع الصلاوات.