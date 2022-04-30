أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 29 رمضان في محافظة سوهاج، والموافق السبت 30 من شهر أبريل لسنة 2022، ومواقيت الصلوات الأخرى، والتي تعد أكثر من يهتم ويشغل أهالي المحافظة يوميًا طوال شهر رمضان المعظم، وذلك لمعرفة موعد ونهاية وبداية الصيام وأداء الصلوات الخمس في موعدها.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 29 رمضان في محافظة سوهاج

وجاء في بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم السبت، 29 رمضان في سوهاج، سيحين في تمام الساعة 6:25 مساءً، حسب التوقيت المحلي لمدينة سوهاج، وهو ما يهتم به المواطنين في المحافظة، إذ ينهون صيامهم في ذلك التوقيت.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 رمضان في سوهاج

وبالنسبة للصلوات المختلفة، وموعد أذان كل صلاة خلال اليوم السبت 29 رمضان، الموافق 30 من شهر أبريل، فقد جاءت حسب التوقيت المحلي لمحافظة سوهاج، وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالآتي:

- أذان الفجر في تمام الساعة 3:53 صباحًا.

- موعد الشروق 5:16 صباحا.

- موعد أذان الظهر يحين في تمام الساعة 11:50 صباحًا.

- موعد أذان العصر في تمام الساعة 3:21 مساء.

- موعد أذان المغرب في تمام الساعة 6:25 مساء.

- أذان العشاء في تمام الساعة 7:43 مساء.

وفي مركز جرجا، جنوب المحافظة، يختلف موعد أذان الفجر بفارق دقيقة واحدة عن مدينة سوهاج، كما يحين صلاة المغرب في الساعة 6:24 مساء، بخلاف مدينة سوهاج في تمام الساعة الـ6:25 مساء.