يودع المسلمون في محافظة القليوبية شهر رمضان المعظم اليوم خلال ساعات حيث تتزايد عمليات البحث علي محركات البحث وجوجل عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الأحد في محافظة القليوبية 30 رمضان آخر أيام رمضان ليستقبلوا عيد الفطر المبارك غدا الاثنين بأداء صلاة العيد.

«الوطن» تستعرض موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الأحد في محافظة القليوبية 30 رمضان آخر أيام الشهر الكريم ويتم استقبال العيد وأداء صلاة العيد في الساعة 05:36 صباحا وفق التوقيت المحلي لمدينة بنها.

موعد الإفطار الأخير

ووفق إمساكية شهر رمضان والتوقيت المحلي لمحافظة القليوبية فإن موعد الأفطار في آخر أيام شهر رمضان يحل مع أذان المغرب اليوم الأحد 30 رمضان، معلنا انتهاء صيام اليوم الأخير من الشهر المبارك في الساعة 06:33 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد

ووفق التوقيت المحلي وإمساكية شهر رمضان في نهاية شهر رمضان فان مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الأحد 30 رمضان كالتالي :

يؤذن لصلاة الفجر الساعة 03:37 ص

وتشرق شمس الأحد الساعة 05:12 ص

وموعد أذان صلاة الظهر الساعة 11:52 ص

وأذان العصر الساعة 03:29 م

ويؤذن للمغرب في آخر أيام رمضان الساعة 06:33 م

وموعد أذان العشاء الساعة 07:57 م

وتنطلق تكبيرات عيد الفطر قبل صلاة العيد صباح الاثنين، حيث أعلنت محافظة القليوبية التنسيق مع الأوقاف لتجهيز المساجد الكبرى لصلاة العيد التي جرى تحديدها والإعلان عنها مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها.