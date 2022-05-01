«القوى العاملة» تتابع تنفيذ إجازة أول مايو مدفوعة الأجر للقطاع الخاص

وجّه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها في المحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الأحد أول مايو 2022، التي أعطيت لمن يعملون في القطاع الخاص بالشركات والمصانع، وذلك بمناسبة عيد العمال.

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل يوم عيد العمال

وأوضح وزير القوى العاملة أنّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

أول مايو إجازة بأجر كامل

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أصدرَت منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، يقضي باعتبار الأحد أول مايو إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة عيد العمال.