الجيزة تستقبل عيد الفطر بتوزيع 150 ألف كيس قمامة على رواد الحدائق

تستقبل الميادين والشوارع الرئيسية والحدائق والمتنزهات بمحافظة الجيزة، المواطنين في أبهى صورها، حيث نفذت المحافظة حملات موسعة لنظافة وتجميل الشوارع استعدادا لعيد الفطر المبارك.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمباشرة أعمال النظافة بأنفسهم، بالتنسيق مع هيئة النظافة مع التأكيد علي رفع كفاءة النظافة بدور العبادة وساحات الصلاة ومحيطهما.

رفع كفاءة النظافة

وكلف المحافظ، برفع كفاءة النظافة وتجميل الشوارع الرئيسية والميادين، والتأكد من عدم وجود أي سلبيات تواجه المواطنين خلال أيام العيد، وتنفيذ أعمال الصيانة للمسطحات الخضراء بالحدائق العامة بالشوارع والميادين، وقص وتهذيب الأشجار ووضع تشكيلات من الزهور والنباتات المزهرة بالشوارع والميادين.

وأشار المحافظ إلى أن هيئة النظافة والتجميل جهزت 150 ألف كيس قمامة لتوزيعها على رواد الحدائق مجانا، إضافة إلى تجهيز سيارات للمياه والشفط لدورات المياه بالمنطقة الأثرية، مع زيادة أعداد فرق النظافة بتلك القطاعات، نظراً لتوافد المواطنين علي المزارات السياحية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للسياحة.

متابعة أداء شركات النظافة

وكلف اللواء أحمد راشد بمتابعة أداء شركات النظافة والجمع السكني العاملة، للتأكد من تأدية المهام المكلفة بها على أكمل وجه، مع تجهيز حملات نظافة مركزية للدفع بها في حالات الطوارئ وذلك على مدار اليوم.