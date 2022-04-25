وكيل «صحة الشرقية» يتابع فرق التطعيم في الحدائق مع أعياد الرييع

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انتشار الفرق الطبية في الحدائق العامة والميادين الرئيسية ومراكز الشباب بمدينة الصالحية الجديدة، والتي تقوم بتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، تزامناً مع أعياد الربيع.

خدمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة

تابع وكيل وزارة الصحة تقديم خدمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، أثناء احتفالات المواطنين بأعياد الربيع، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم ضمن هذه المبادرات، والتي منها علاج ومتابعة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة، وذلك بالمجان، تحت شعار «100مليون صحة»، بالإضافة إلى الدفع بعيادات طبية متنقلة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في التخصصات المختلفة في حالة الاحتياج، بجانب القيام بحملات التوعية والتثقيف الصحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، من خلال فرق التواصل المجتمعي، والفرق الطبية بالمبادرات الرئاسية، مع تقديم الإرشادات والرسائل التوعوية الصحية.

التعريف بمبادرات وخدمات وزارة الصحة

كما تابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية كيفية اتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والاهتمام بالنظافة الشخصية، والتغذية السليمة، وطرق الحفاظ علي صحة الأسنان، والصحة العامة للجسم، كما تم نشر رسائل للوقاية من فيروس كورونا من قبل فرق التواصل المجتمعي، والتعريف بمبادرات الصحة العامة وكافة خدمات وزارة الصحة والسكان، للاطمئنان على صحتهم بشكل دوري، حيث يساهم ذلك في حصول المواطن على حقه في الخدمة الطبية والتواصل مع وزارة الصحة والسكان بشكل دائم، وتقديم رسائل توعوية لإتباع السلوكيات الصحية السليمة، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

وفي لفتة طيبة، قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالتوجه إلى مستشفي الصالحية الجديدة المركزي، بمرافقة أحد المواطنين المسنين لتوقيع الكشف الطبي عليه، واستكمال الفحوصات الطبية اللازمة له بعد أن تم فحصه مبدئياً من خلال العيادات المتنقلة، وتبين وجود ارتفاع في ضغط الدم والسكر، ورفضه تناول أية أدوية خلال فترة الصيام، وأثنى المواطن على الجهود المبذولة من الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.