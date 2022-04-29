كفر الشيخ تستعد لعيد الفطر بإنشاء غرف عمليات وتجهيز الحدائق ورفع الطوارئ

أنهت محافظة كفر الشيخ برئاسة جمال نور الدين، استعداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال إنشاء غرف عمليات بكافة الوحدات المحلية لمواجهة أي طارئ قد يحدث ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بتجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، فضلا عن استعداد مدينة مصيف بلطيم لاستقبال الراغبين في قضاء إجازة عيد الفطر المبارك بشواطئها الستة.

غرفة عمليات

كما وجه محافظ الأقليم، بسرعة إنشاء غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تضم ممثلين عن كافة المديريات والمرافق، وغرف فرعية بالمديريات ومجالس المدن وذلك لسرعة التحرك.

كما كلف محافظ كفر الشيخ، رئيس مصيف بلطيم بالاستعداد لاستقبال الأهالي من داخل وخارج محافظة كفر الشيخ، والالتزام باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتقديم كل التيسيرات للمواطنين، للظهور بالمظهر الائق، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير التي يشهدها المصيف.

وتستعد إدارة المرور بتكثيف التواجد بالشوارع والميادين والطرق الداخلية والرئيسية التي تربط المحافظة مع المحافظات الأخرى، والتزام السائقين بالتعريفة المقررة، لعدم استغلال المواطنين أيام العيد.

طوارئ بصحة كفر الشيخ استعدادا لعيد الفطر

بينما رفعت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، حالة الطوارئ بالمستشفيات، وتحديد الورديات والأطقم الطبية، وأكد على مرفق اسعاف بكفر الشيخ بعمل خطة انتشار سيارات الإسعاف بالطرق الرئيسية وأماكن التجمعات والحدائق العامة.

وشدد نور الدين على مديرية التموين بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري ومباحث التموين بشن حملات على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية الأسماك المملحة واللحوم.