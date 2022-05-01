موسكو: 46 مدنيا غادروا المنطقة المحيطة بمصنع آزوفستال في ماريوبول

قالت موسكو، اليوم الأحد، إن 46 مدنيا غادروا أمس المنطقة المحيطة بمصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

محاصرة مدينة ماريوبول

وقال جنود في المدينة، يوم السبت الماضي، إن مجموعة من 20 مدنيا تغادر مصنع الصلب في آزوفستال، حيث تتحصن آخر القوات الأوكرانية في ميناء ماريوبول على البحر الأسود، وقال سفياتوسلاف بالامار، نائب قائد كتيبة آزوف: «تم نقل عشرين مدنيا وامرأة وطفلا، إلى مكان مناسب ونأمل أن يتم إجلاؤهم إلى زابوريزهزهيا الواقعة على الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا».

قصف بالمدفعية الروسية

وفي وقت سابق يوم السبت، أفاد مراسل من وكالة أنباء تاس الروسية من المدينة أن 25 مدنيا - من بينهم ستة أطفال تقل أعمارهم عن 14 عاما - تركوا الموقع، وأضاف «بالامار»: «طوال الليل، قصفت مدفعية العدو الموقع، ولا يزال فوج آزوف يزيل الأنقاض لإخراج المدنيين».

وتابع: «نأمل أن يستمر هذا الإجراء حتى نتمكن من إجلاء جميع المدنيين»، وقالت الرئاسة الأوكرانية يوم الجمعة إن إجلاء بعض المدنيين كان مقررا في ذلك اليوم.

وقالت ممثلة الأمم المتحدة لدى أوكرانيا، أوسنات لوبراني، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنها كانت متوجهة إلى مدينة زابوريجيا بوسط البلاد للاستعداد لعملية إخلاء «مفعمة بالأمل».