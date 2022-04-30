كييف: روسيا ترفض كل المقترحات لفتح ممر إنساني في مدينة ماريوبول

قال مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم السبت، إنّ روسيا ترفض كل المقترحات لفتح ممر إنساني في مدينة ماريوبول المحاصرة، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

حصار المدنيين في ماريوبول

وفي وقت سابق قال أحد آخر الأوكرانيين في ماريوبول لشبكة «بي بي سي» إن مصانع الصلب المحاصرة إذ يتحصنون قد دمرت إلى حد كبير فوق الأرض وأن المدنيين محاصرون تحت المباني المنهارة، وأشار إلى أنَّ المدافعين صدوا موجات من الهجمات الروسية، وقال: «أقول دائمًا إنه طالما أننا هنا، تظل ماريوبول تحت سيطرة أوكرانيا».

بوتين يلغي هجوما روسيا مخططا على مصانع الصلب

في وقت سابق، ألغى الرئيس فلاديمير بوتين هجومًا روسيًا مخططًا على مصانع الصلب، وأمر قواته بإغلاقه بدلاً من ذلك.