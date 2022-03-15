الرئاسة الأوكرانية: إما التوصل لاتفاق في المفاوضات أو استمرار الحرب

توقعت الرئاسة الأوكرانية، حدوث تقدم في المحادثات أو استمرار مواصلة روسيا للتصعيد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وأضافت الرئاسة الأوكرانية، أنّ القوات الروسية لا تحاول التقدم باتجاه العاصمة كييف، وقال مستشار رئاسي أوكراني: «نحن أمام مفترق طريق إما التوصل لاتفاق في المحادثات وإما تكثيف روسيا لهجومها»، وفقا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية».

الأمم المتحدة: النساء يدفعن الثمن الأكبر في أزمة أوكرانيا

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 136 هدفا استراتيجيا تابعا للقوات الأوكرانية و4 أنظمة مضادة للطائرات، بالإضافة إلى إسقاط 6 طائرات مُسيرة في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت القوات الروسية تسليم كامل الأسلحة الأجنبية التي استحوذت عليها لانفصاليّي لوغانسك ودونيتسك، فيما أعلنت الأمم المتحدة، أن النساء يدفعن الثمن الأكبر في أزمة أوكرانيا.