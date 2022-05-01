بريطانيا: سيطرة روسيا على خيرسون ستزيد من قدرتها على التقدم غربا وشمال

قالت الاستخبارات البريطانية، اليوم الأحد، إنّ سيطرة روسيا على مدينة «خيرسون»، ستزيد من قدرتها على التقدم باتجاه غرب وشمال أوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

تحوفات من تحويل خيرسون إلى ولاية روسية

وأفادت وكالة «أسيوشتد برس»، الأمريكية في وقت سابق أنّه منذ أن استولت القوات الروسية على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا أوائل مارس الماضي، شعر السكان أن الروس لديهم خططهم الخاصة لبلدتهم، وسط تحذيرات متزايدة من أوكرانيا بأن روسيا تخطط لإجراء استفتاء زائف لتحويل المنطقة إلى «جمهورية شعبية» موالية لموسكو، ويبدو أن السكان المحليين كانوا على حق.

وبعد انسحاب القوات الروسية من المناطق التي تمت السيطرة عليها حول العاصمة كييف مطلع أبريل الماضي، تركت وراءها كواليس الرعب والصدمة، لكن في خيرسون، وهي مدينة كبيرة معروفة بصناعة السفن، وتقع عند التقاء نهر دنيبر والبحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا - اتخذت قوات الاحتلال مسارًا مختلفًا.