روسيا تقصف 389 هدفا أوكرانيا بينها 15 مستودع أسلحة.. واستمرار المفاوضات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مدفعيتها استهدفت 389 هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينها: 35 نقطة قيادة، و41 معقلا، و169 منطقة تمركز للمعدات العسكرية والمسلحين، و33 موقعا للمدفعية، بالإضافة إلى 15 مستودعا للأسلحة الصاروخية والمدفعية والذخيرة، فضلا عن تصفية مراكز تجمع المسلحين.

وأشارت الدفاع الروسية، في بيانها اليومي عن سير عمليتها العسكرية التي دخلت يومها الـ66، إلى أنّ أنظمة الدفاع الجوي الروسية- دمرت 18 مسيرة أوكرانية، بما في ذلك ثلاث من طراز Bayraktar TB-2، كما أُسقط صاروخان أوكرانيان من منظومة Smerch فوق منطقة دونيتسك الشعبية ومنطقة خاركوف، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

لافروف: المفاوضات مستمرة ورفع العقوبات عن روسيا على أجندتها

جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في تصريحات نُشرت أمس، إن رفع العقوبات المفروضة على روسيا تشكل جزءا من مفاوضات السلام بين بلاده وأوكرانيا التي قال إنها صعبة لكنها مستمرة يوميا، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وأضاف لافروف، في تصريحات لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، أن الوفدين الروسي والأوكراني يناقشان بالفعل حاليًا مسودة معاهدة محتملة على أساس يومي عبر مؤتمرات الفيديو.

وزير خارجية روسيا: أجندة المحادثات تشمل الاعتراف بالحقائق الجيوسياسية الجديدة

وقال لافروف دون الإدلاء بتفاصيل، إن أجندة المحادثات تشمل، من بين أمور أخرى، قضايا التخلص من النازيين والاعتراف بالحقائق الجيوسياسية الجديدة ورفع العقوبات ووضع اللغة الروسية.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، انتقد في تصريحات سابقة ما وصفه بسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الدول الغربية، كما اعتبر لافروف أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تساهم فيما وصفه بعملية تحرير العالم من الاضطهاد الاستعماري الجديد الذي يقوم به الغرب.