كفر الشيخ ترفع الاستعداد لعيد الفطر وحملات لرصد التعديات على الأراضي

رفعت محافظة كفر الشيخ حالة الطوارئ القصوى والاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، كما شدد محافظ الإقليم، جمال نور الدين، على سرعة شن حملات لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال الإجازات، حيث يستغل بعض المواطنين الإجازة في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبناء المخالف.

رفع حالة الطوارئ في مرافق كفر الشيخ

ووجه محافظ كفر الشيخ، برفع حالة الطوارئ في المرافق، وذلك لسرعة إصلاح أي أعطال قد تحدث خلال هذه الفترة، حيث جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمرافق العامة، فضلا عن التواجد الميداني والمتابعة المستمرة طوال فترة أيام عيد الفطر، والحرص على تنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين العامة والحدائق والمتنزهات.

أكد محافظ الإقليم، على سرعة رصد أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية او أملاك الدولة، مع تنظيم فترات العمل الصباحية والمسائية لمنع وقوع هذه المخالفات، والتعامل معها بشكل فوري.

حملات تموينية وتفتيشية لرصد المخالفات بكفر الشيخ

كما شدد محافظ كفر الشيخ، على تنفيذ حملات تموينية وتفتيشية من قبل مديريتي التموين الطب البيطري، وذلك لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق بهدف مع التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين وضبط أي مخالفات حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

كما نبه على سرعة توفير المقررات التموينية والبترولية، فضلا عن متابعة مواقف سيارات الأجرة بالتنسيق مع إدارة المرور والمواقف للتأكد من عدم زيادة تعريفة المواصلات.

رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية

بينما رفعت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، حالة الطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية، وأكدت وكيل وزارة الصحة، الدكتورة إلهام محمد، على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع مستشفيات المحافظة، وعلى التنسيق الدائم من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية لتعمل على مدار 24 ساعة.

وقالت إلهام لـ«الوطن»، إنه جرى توفير كافة المستلزمات الطبية والخيوط الجراحية والأدوية بكافة أقسام استقبال المستشفيات تحسبا لحدوث أي طارئ قد يحدث خاصة سرعة التعامل مع مصابي الحوادث.