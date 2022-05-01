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حدائق الغربية جاهزة لاستقبال المواطنين في إجازة عيد الفطر

كتب:

رفيق محمد ناصف
11:12 ص | الأحد 01 مايو 2022
حملات نظافة في شوارع الغربية

حملات نظافة في شوارع الغربية

يكثف رؤوساء المدن والأحياء والوحدات المحلية في مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، من جهودهم في رفع الإشغالات ونظافة الشوارع وتجميل الميادين العامة والفرعية، ورفع كفاءة الحدائق والمنتزهات وذلك في إطار خطة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

إلغاء الإجازات وتكثيف الحملات بالغربية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة أعلنت حالة الطوارئ القصوى في كافة القطاعات والمديريات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وإلغاء الإجازات، حيث تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة وأخرى فرعية في مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية منعقدة على مدار 24 ساعة، لمتابعة الاحتفالات والتعامل مع الشكاوى بشكل فوري والعمل على حلها.

وأوضح أن هناك تعليمات إلى كافة رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية، برفع كفاءة الحدائق والمنتزهات في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وفتح أبوابها أمام المواطنين من صباح غدا، أول أيام عيد الفطر المبارك، وتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية.

كما شملت التعليمات تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات ورصد أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد، وتكثيف الحملات الرقابية التموينية على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار ومواجهة جشع التجار، وتكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع كافة السلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جولات ميدانية لتفقد جاهزية الشوارع

وأوضح محافظ الغربية، أنه يتابع، على مدار اللحظة مع رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية، ووكلاء المديريات درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، وقام بجولة تفقدية على عدد من الشوارع لمتابعة جاهزية الشوارع لاستقبال عيد الفطر المبارك. 

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