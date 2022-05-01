تفاصيل انتحار سيدة في الإسماعيلية.. خلافات مالية وأسرية

قالت مصادر مقربة من أسرة السيدة المتوفاة في حادث الانتحار الذي شهدته قرية التقدم في مركز ومدينة القنطرة شرق في الإسماعيلية إن الحادث جاء بسبب خلافات أسرية خلال الفترة الماضية.

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن السيدة تبلغ من العمر 26 عاما وانفصلت عن زوجها خلال الفترة الماضية ورحلت إلى منزل أسرتها برفقة نجلها للعيش معهم في الإسماعيلية.

أزمة مالية

وتعرضت السيدة لأزمة مالية خلال الفترة الماضية مما تسبب في دخولها في حالة نفسية سيئة قررت على إثرها إنهاء حياتها.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن السيدة تدعى «أمل.ن.ع»، 26 سنة، مقيمة بقرية التقدم وإنه عثر على جثمانها داخل غرفتها معلق في السقف.

وأضافت المصادر أن أسرتها أبلغت على الفور فور اكتشاف الواقعة وأبلغت الإسعاف إلا أنهم اكتشفوا وفاتها.

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارة إسعاف نقلت جثمان المتوفاة إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي لحسم انتهاء التحقيقات.

وانتقل رجال المباحث الجنائية إلى منزل الضحية لمعاينة مكان الواقعة والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث فيما تم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

التحفظ على الجثمان

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان بثلاجة مستشفى القنطرة شرق المركزي وانتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان للتأكد من سبب الوفاة.

كما أمرت بإنهاء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة للتأكد من عدم وجود أي شبهة وعدم وجود خلافات بينها وبين أحد خلال الفترة الماضية.