محافظ القليوبية يعلن ضوابط إجراء امتحانات المدارس عقب إجازة عيد الفطر

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم التوجيه بتنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم الخاصة بضوابط إجراء امتحانات الترم الثاني بمدارس المحافظة، فيما يتعلق بحظر دخول التليفون المحمول داخل اللجان إلى جانب ضرورة التزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بالمدرسة بعدم مغادرتها في نهاية اليوم، إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة، واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق اللجنة.

تأمين لجان الامتحانات

والتأكيد على وضع جدول الامتحانات في مكان واضح للطلاب وأولياء الأمور وتأمين حجرة الأسئلة والكنترول مع التأكيد على عدم السماح لأي شخص بالدخول للجان إلا المصرح لهم بذلك.

متابعة استعدادات التعليم

في سياق متصل تابع استعدادات مديرية التربية والتعليم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، والتي ستنطلق 7 مايو القادم عقب إجازة عيد الفطر المبارك ومستمرة حتى 26 مايو المقبل، مؤكدا على المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سير العملية بانتظام، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة لمجابهة تداعيات كورونا.

غرفة عمليات مركزية بالمديرية

وأشار الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بأداء الطلاب الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط بما يحقق تكافؤ الفرص، وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء سير الامتحانات العملية والنظرية، وتم التأكيد على تشكيل غرفة عمليات بالمديرية إلى جانب غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة انتظام سير أعمال الامتحانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة.