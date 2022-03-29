جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 بمدارس القليوبية

حددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 للشهادة العامة والمهنية والرياضية والصم والمكفوفين، واعتمدت الجداول الخاصة بالامتحانات.

«الوطن» تستعرض جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقليوبية، في إطار خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

خريطة امتحانات الثالث الإعدادي

وأشار الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إلى أنه من المقرر انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022، يوم 14 مايو المقبل، يسبقها امتحانات المواد العلمية وفق الجدول التالي:

امتحانات الإعدادي المهني

أضاف«محمود»، أنه من المقرر انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي المهني يوم 7 مايو و14 مايو للصم والمكفوفين، وفق الجداول التالية:

مواعيد امتحانات الترم الثاني

وأوضح وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقليوبية، جاءت على النحو التالي:

7 مايو: امتحانات الصفوف الرابع والخامس الابتدائي، تعلیم مجتمعي، والصف السادس الابتدائي، مكفوفين، والصف الثامن صم والنقل الأول والثاني الإعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين وشهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي المهني، والنقل والتخصص للخط العربي.

8 مايو: الصف الرابع الابتدائي عام، والصف السادس الابتدائي تعلیم مجتمعي.

10 مايو: النقل الأول والثاني الثانوي الفني للصم، والصفان النقل الأول والثاني الإعدادي المهني.

14 مايو: شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي العام والرياضي، شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي للصم والمكفوفين، لمدة 6 أيام.

26 أبريل: الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، تعليم مجتمعي، والخامس والسادس الابتدائي عام، والرابع والخامس الابتدائي « صم – مكفوفين»، والسادس والسابع الابتدائي «صم».