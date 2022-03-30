جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني في القليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية جدول امتحانات الصف الساس الابتدائي الترم الثاني للعام الدراسي 2022 – 2021 للمواد العملية والتحريرية، والمقرر أن تنطلق مع نهاية شهر أبريل الجاري.

«الوطن» تستعرض الجداول الخاص بالصف السادس الابتدائي الترم الثاني بمحافظة القليوبية، في اطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة

خريطة امتحانات الصف الساس الابتدائي

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني بمدارس القليوبية تنطلق بالمواد العملية يومي 18 و19 أبريل الجاري، للمدارس العامه والرسمية للغات وفق الجدول التالي:

وأضاف «محمود»، أن الامتحانات التحريرية تنطلق في 26 أبريل، وتستمر حتى 30 أبريل الجاري، لمدة 3 أيام وفق الجدول التالي:

مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تقرر أن تكون الامتحانات الخاصة بالترم الثاني لصفوف المرحلة الابتدائية كالتالي:

- الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي تعلیم مجتمعي: تنطلق في 26 أبريل المقبل، ولمدة يومين.

- الصفين الرابع والخامس الابتدائي تعلیم مجتمعي: تنطلق في 7 مايو المقبل لمدة 3 أيام.

- الصف السادس الابتدائي تعلیم مجتمعي: تنطلق في 10 مايو لمدة 3 أيام.

- الصف الرابع الابتدائي عام: تنطلق في 8 مايو لمدة 5 أيام.

وذلك وفق الجدول التالي:

- الصفين الخامس والسادس الابتدائي عام: تنطلق في 26 أبريل المقبل لمدة 3 أيام.

وفق الجدول التالي:

المواد العملية

المواد التحريرية

- الصفين الرابع والخامس الابتدائي (صم - مكفوفين): تنطلق في 26 أبريل لمدة 3 أيام.

- الصف السادس الابتدائي مكفوفين: في 7 مايو المقبل لمدة 3 أيام.

- الصفين السادس والسابع الابتدائي صم: في 26 أبريل لمدة 3 أيام.

- الصف الثامن صم: تنطلق يوم 7 مايو لمدة 3 أيام.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ لاستقبال الامتحانات بكل المراحل، وإعداد الورقة الإمتحانية لكل مادة وصف وفق المعايير المحددة، مع التشديد على اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.