أهم أخبار اليوم.. طرح فيلم واحد تاني ومباريات مهمة في البريميرليج (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا استعرض أهم أخبار وأحداث اليوم، بعنوان «مباريات مهمة في الدوري الإنجليزي.. وأهم أخبار اليوم».

فيلم واحد تاني

وأوضح التقرير، أنّ البنوك العاملة في مصر تبدأ إجازة لمدة أسبوع بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما تطرح شركة «سينرجي» فيلم واحد تاني في دور العرض السينمائية، بطولة أحمد حلمي، روبي، نسرين إمام، وأحمد مالك، وإخراج محمد شاكر خضير.

أفلام عيد الفطر 2022

وبحسب التقرير، ينافس فيلم واحد تاني، عددا من الأفلام السينمائية الجديدة التي ستعرض في موسم عيد الفطر، وهي «زومبي» بطولة الفنان علي ربيع، و«أشباح أوروبا» بطولة هيفاء وهبي، و«العنكبوت» بطولة الفنان أحمد السقا، فيما يحتفل أبطال فيلم «زومبي» بعرض خاص الليلة بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

أما بالنسبة للأحداث الرياضية، فأكد التقرير أنّ منافسات الدوري الإنجليزي «البريميرليج» تشهد مباريات قوية، في إطار الجولة 35 من عمر المسابقة، حيث يلعب فريق توتنهام ضد منافسه فريق ليستر سيتي، ويلتقي فريق إيفرتون مع فريق تشيلسي في تمام الثالثة عصرا، بينما يلاقي فريق نادي أرسنال فريق نادي وست هام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

مباريات الدوري المصري

وعلى جانب آخر، بيّن التقرير أنّ عشاق الدوري المصري، على موعد الليلة مع مباريات مهمة في إطار الجولة 17 من عمر المسابقة، حيث يلتقي فريق النادي المصري مع فريق المقاولون العرب، وفريق الجونة مع فريق نادي بيراميدز، بينما يواجه الزمالك فريق إيسترن كومباني.