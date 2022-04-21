طرح البرومو الرسمي لفيلم أحمد حلمي الجديد واحد تاني «فيديو»

نشر الفنان أحمد حلمي، البرومو الرسمي لفيلمه الجديد والذي يحمل اسم واحد تاني، حيث يُشارك به في موسم أفلام عيد الفطر المُقبل، وذلك بعد غيابٍ دام نحو عامين عن دور العرض السينمائي.

أحمد حلمي يشتري «اللبوسة الذهبية» في فيلم واحد تاني

ويبحث أحمد حلمي، في فيلمه الجديد عن الشغف، حيث يصل إلى حلٍ سحري، من خلال إعلانٍ تليفزيوني يُعلن عن «اللبوسة الذهبية» التي تُعيد لصاحبها الشغف من جديد، ليُقرر بعدها الحصول على قرضٍ بنكي لشرائها.

ويتعرض أحمد حلمي، خلال إعلان فيلم واحد تاني، للعديد من المواقف الكوميدي، بعد حصوله على اللبوسة الذهبية، ليبحث عن حلولٍ عدة بشأن إخراجها من جسمه، لكن تفشل الحلول جميعها.

أبطال فيلم واحد تاني مع أحمد حلمي

وظهر في إعلان فيلم أحمد حلمي الجديد واحد تاني، العديد من الفنانين، منهم روبي، وسيد رجب، وعمرو عبد الجليل، ونسرين أمين، ونور إيهاب، وأحمد مالك وعمرو وهبة، وآخرين، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد شاكر خضير.

وكان الفنان أحمد حلمي، قد نشر قبل ساعات البوستر الدعائي الثاني لفيلمه الجديد «واحد تاني»، عبر صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق أحمد حلمي، على البوستر، قائلًا: «الأفيش التاني لفيلم واحد تاني وهنزلكوا الإعلان الرسمي أول مايخرج م الفرن .. هو قدامه ساعات ويستوي.. الفيلم هيكون في السينمات ليلة الوقفة بالليل عشان اللي يحب يتفرج عليه قبل ما ينزل في العيد».