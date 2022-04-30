فيلم «واحد تاني» بـ40 جنيه للتذكرة في «سينما الشعب».. تعرف على المواعيد

تستعد وزارة الثقافة لإطلاق المشروع القومي للسينما «سينما الشعب»، تحت شعار سينما النهاردة بأسعار زمان، في 5 مواقع تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث يتم عرض أول حفل من المشروع أول يوم العيد بفيلم «واحد تاني» للنجم أحمد حلمي بواقع أربع حفلات يوميًا.

وأعلنت الوزارة سعر موحد للتذكرة وسيكون 40 جنيهًا للحفل، في إطار العمل على نشر التنوير والثقافة السينمائية ومجابهة الفكر المتطرف.

ويشمل الحفل عرض فيلم تسجيلي قصير قبل الفيلم السينمائي، ومن المقرر عرض فيلم «التجلي» و«محمية وادي الريان» من إنتاج وزارة الثقافة، وتعرض الأفلام في قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، وسينما شبين الكوم وسينما السادات بالمنوفية، وسينما قصر ثقافة قنا، وسينما مكتبة البحر الأعظم (سينما صيفي)، وهي المرحلة الأولى من المشروع.

مواعيد الحفلات

أما بخصوص مواعيد الحفلات، فستكون على النحو التالي: من الساعة 1 إلى 3 بعد الظهر، ومن الساعة 6 إلى 9 مساءً بالإضافة إلى حفل 12 منتصف الليل.

وفي تصريحات سابقة للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قالت إن المرحلة الثانية من المشروع تشمل 4 محافظات، وهي قصري ثقافة دسوق وكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، إضافة إلى سينما قصر ثقافة سيوة بمحافظة مطروح، وسينما هيبس بالوادي الجديد، وسينما قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

تجهيز 15 دار عرض سينمائية

كما تستهدف وزارة الثقافة تجهيز 15 دار عرض سينمائية خلال أيام عيد الأضحى المقبل، إلى أن يصل المشروع إلى 40 دار عرض سينمائي تغطي مختلف المحافظات في غضون عام.

يأتي ذلك في إطار إبراز إيمان الدولة بدور الفنون والثقافة وتأثير القوي الناعمة فى تشكيل الوعي العام، وذلك ضمن مسارات وزارة الثقافة لدعم صناعة السينما وتعظيم دورها التنويري، حيث يتيح الفرصة لعرض الأعمال الفنية الحديثة والهادفة التي تسهم في الارتقاء بالمجتمع وتفتح آفاق وأسواق جديدة للاستثمار الفني أمام الأعمال السينمائية من مختلف دول العالم إلى داخل الوطن.