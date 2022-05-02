مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2-5-2022 في محافظات مصر.. أول أيام العيد

يأتي البحث عن مواقيت الصلاة في مصر ضمن قائمة الأكثر بحثا من خلال شريحة كبيرة من المصريين والمسلمين، وذلك بشكل متواصل ومستمر عبر محركات البحث المختلفة، في إطار حرصهم على أداء فريضة الصلاة في موعدها.

كما يمثل معرفة مواعيد ومواقيت الصلاة اليوم مناسبة خاصة، هي معرفة موعد صلاة العيد في كل محافظات مصر، فاليوم هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2022، وجاءت مواقيت الصلاة ، وفق الهيئة العامة للمساحة كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:36 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.33 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:58 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:28 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:40 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:08 مساءً.

مواقيت الصلاة في طنطا

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:35 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:35 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:01 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:44 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:24 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:29 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:51 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:44 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:50 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:21 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:26 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:47 مساءً