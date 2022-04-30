مواقيت الصلاة اليوم السبت 29 رمضان في محافظات مصر

مواقيت الصلاة في جميع محافظات مصر من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المتابعون والقراء بشكل يومي، حرصا منهم على أداء فريضة الصلاة في موعدها دون تأخير، وخاصة في شهر رمضان الكريم، الذي تزداد فيه العبادات وقراءة القرآن بعد كل صلاة.

وسعيا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة في جميع محافظات مصر اليوم السبت الموافق 30 أبريل من عام 2022، وفق الهيئة العامة للمساحة، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:39 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.32 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:56 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:41 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:39 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:04 مساءً.

مواقيت الصلاة في طنطا

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:38 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:34 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:59 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:46 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:25 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:28 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:49 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:46 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:51 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:21 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:25 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:45 مساءً