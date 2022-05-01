مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30 رمضان في محافظات مصر

تأتي مواقيت الصلاة في مصر في قائمة الأكثر بحثا من جانب المواطنين عبر محركات البحث المختلفة، حرصا منهم على أداء فريضة الصلاة في مواعيدها، خاصة في آخر أيام شهر رمضان الكريم.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم، نوضح من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات مصر في آخر أيام شهر رمضان، اليوم الأحد الموافق 1 مايو، وفق الهيئة العامة للمساحة، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:37 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.32 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:57 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:39 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:39 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:05 مساءً.

مواقيت الصلاة في طنطا

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:36 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:34 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:00 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:45 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:24 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:28 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:50 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:45 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:50 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:21 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:25 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:46 مساءً