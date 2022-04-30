صلاة عيد الفطر 2022 في محافظات مصر.. الأماكن والتوقيت والضوابط

صلاة عيد الفطر 2022، من الأمور التي تشغل الرأي العام في مصر في الوقت الراهن، إذ يبحث قطاع كبير من الملسمين عن أماكن صلاة العيد، التوقيت، وضوابط إقامة صلاة العيد، حيث حددت وزارة الأوقاف المصرية الأماكن التي يمسح فيها بتأدية صلاة العيد 2022، وشروطها.

توقيت صلاة عيد الفطر في مصر 2022

وأعلنت وزارة الأوقاف، توقيت صلاة عيد الفطر في مصر 2022، أن صلاة عيد الفطر 2022 ستكون في القاهرة في تمام الساعة 5:36 دقيقة، وفي محافظة الجيزة الساعة 5:37 دقيقة، وفي محافظة الإسكندرية الساعة 5:40 دقيقة، وفي محافظة بورسعيد الساعة 5:30 دقيقة، وفي محافظة السويس ستكون في تمام الساعة 5:31 دقيقة.

توقيتات صلاة العيد 2022 في محافظات مصر

وجاءت توقيتات صلاة العيد 2022 في محافظات مصر في المحافظات التي أعلنتها الأوقاف المصرية، كالتالي:

الجيزة 5:37

الإسكندرية 5:40

بورسعيد 5:30

السويس 5:31

العريش 5:25

الطور 5:30

سانت كاترين 5:28

طابا 5:23

شرم الشيخ 5:27

دمنهور 5:38

طنطا 5:36

المنصورة 5:34

الزقازيق 5:35

بنها 5:36

شبين الكوم 5:37

كفر الشيخ 5:36

الفيوم 5:39

بنى سويف 5:38

المنيا 5:41

أسيوط 5:41

سوهاج 5:40

قنا 5:36

أسوان 5:38

أبو سمبل 5:46

مرسى مطروح 5:50

الغردقة 5:30

الخارجة 5:47

الإسماعيلية 5:31

دمياط 5:32

السلوم 5:58

نويبع 5:24

حلايب 5:26

شلاتين 5:29.

أماكن صلاة العيد 2022 في مصر

وعن أماكن صلاة العيد 2022 في مصر، عملت الأوقاف على تجهيز أكثر من 600 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى لأداء صلاة العيد 2022 في مصر، فضلا عن إقامتها بجميع المساجد الكبرى والجامعة، بالإضافة إلى فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، مع السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، والتوجيه بفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، مع تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك، بمحافظات مصر كافة لإقامة صلاة عيد الفطر، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية من باب إدخال الفرحة والبهجة على الناس في عيد الفطر المبارك.

ضوابط صلاة العيد 2022 في مصر

وضعت وزارة الأوقاف المصرية عدد من الضوابط لأداء صلاة العيد 2022 في مصر، والتي ستقام في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، ولا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها، أو التحكم في تدافع الناس عليها، وهي:

ـ الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد.

ـ فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأكثر وغلقه بعدها بـ10 دقائق.

ـ أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا.

ـ السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.