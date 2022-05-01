مشرف حدائق الحيوان: نتوقع استقبال 300 ألف زائر في موسم عيد الفطر

قال الدكتور محمد رجائي، المشرف العام على حدائق الحيوان، إن حدائق الحيوان بالجيزة مستعدة لاستقبال الأعياد، إذ تعمل إدارة حدائق الحيوان على محورين بالتوازي، وهما صحة الحيوانات والحفاظ على حسن مظهرها، وتوفير حيوانات جديدة، إذ وفرت وزارة الزراعة دعما كبيرا في هذا الصدد، إذ وفّرت حيوانات جديدة دون أي أعباء مالية على الدولة.

الحديقة ستستقبل حيوان سبع البحر من دولة أوروجواي

وأضاف المشرف العام على حدائق الحيوان، في مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أنه تم التعاقد منذ شهرين على حيوان سبع البحر من دولة أوروجواي دون أي تكلفة مالية، بالتبادل مع حيوانات متوفرة لدينا، كاشفا عن التعاقد واستقبال عددا من النمور وحيوان الكنغر الأحمر وعدد 2 من الدببة.

موسم عيد الفطر يتخطى عدد الزوار 100 ألف فرد

وتابع أنه تمت إضافة الكثير من الزواحف والثعابين المختلفة إلى بيت الزواحف إذ أنه من المقرر أن تكون الحديقة مملوءة بالحيوانات جيدة المظهر، لذا بذل الأطباء البيطريون مجهودا كبيرا في الوقاية.

وواصل المشرف العام على حدائق الحيوان أنه في موسم عيد الفطر ستستقبل الحديقة أكثر من 100 ألف زائر يوميا، إذ تختلف طبيعة الزائر في أول يوم عن ثاني يوم، ويشهد أول يوم من عيد الفطر المبارك زيادة كبيرة في أعداد الشباب، وثاني يوم تزور الأسر المصرية الحديقة من محافظات قريبة، متوقعا استقبال 300 ألف زائر أو أكثر قليلا في أيام العيد.