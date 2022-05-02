حظك اليوم برج السرطان الاثنين 2-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان، من الشخصيات التي تحب أن تهرب من الواقع إلى الخيال، إذ تشكل حياة أخرى خاصة بها في الخيال، ومن خلال هذه الحياة، يستطيع أن يسافر وينتقل بخياله وأفكاره إلى أي مكان في العالم.

ويرتبط مولود برج السرطان بالخيال، عندما يتعرض للكثير من الضغوط في الواقع، لهذا يجد أن الخيال هو المهرب الوحيد أمامه، للابتعاد عن هذه الضغوط والمشكلات التي تصادفه، وتمثل ضغط نفسي عليه.

مولود برج السرطان شديد الشجاعة، ويحب خوض الكثير من التجارب والمغامرات الجديدة والمختلفة بالنسبة له، كما أنه صاحب ذاكرة قوية، لديه حياة اجتماعية كبيرة، ما يجعله قادرا على تكوين علاقات جديدة مع الآخرين المحيطين به، مخلص ولديه ولاء شديد لشريك حياته، كما أنه شديد الإخلاص في العمل، وكثيرا ما يصل مولود برج السرطان للمناصب القيادية العليا سريعا.

من عيوب برج السرطان، أنه لا يتقبل النصائح من المحيطين به، ولا يفضل المشي عكس التيار.

حظك اليوم مولود برج السرطان مهنيا

ينصحك الفلك اليوم مولود برج السرطان، بضرورة التريث في الإعلان عن أفكارك، كما يجب ألا تتسرع في اتخاذ قراراتك.

حظك اليوم مولود برج السرطان عاطفيا

تؤكد لك عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج، أن القمر موجود اليوم في منزل الصحة، لهذا يجب أن تهتم بصحتك، وحاول الاسترخاء قليلا.