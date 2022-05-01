حظك اليوم برج السرطان الأحد 1-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز رجل برج السرطان بأنه لديه ذكاء قوي في الحديث مع الآخرين، كما أنه لديه قدرة كبيرة على إقناع المحيطين به بما يقتنع به، كما أنه معطاء بشكل كبير، ويحب مساعدة الآخرين بكل ما يمتلكه من وقت وجهد وأموال.

ويحب مولود هذا البرج التجمعات العائلية كثيرًا، ويميل إلى عدم إضاعة الفرص مع أصدقائه لقضاء وقت ممتع معهم، ويحب مشاركتهم في كافة أمور وجوانب الحياة، كما أنهم يتصفون بالإخلاص والولاء لأصدقائهم وعائلتهم وشريك حياتهم، وبالرغم من ذلك إلا أنه قد يسير ببطء شديد في تكوين علاقات عاطفية.

وبالنسبة لامرأة برج السرطان، فهي شخصية انطوائية، لا تفضل تكوين الكثير من العلاقات، ومن أبرز عيوبها هو عدم ثقتها بنفسها على الإطلاق، ويبحث مولود هذا البرج دائمًا عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

اقتران القمر مع أورانوس يساعدك اليوم على تصنيف مشاكلك جيدًا، وتحسن توجيه قدراتك لحلها.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتتقاسم مع الأحباب والأصدقاء نشاطات مشتركة وأوقاتًا مفيدة.

امرأة برج السرطان والحب

تتميز امرأة برج السرطان بأنها لديها شخصية عاطفية بشكل كبير، وليس من السهل أن تثق في شخص آخر على الإطلاق، ما يجعلها تأخذ الكثير من الوقت في التفكير في اختيار الشخص المناسب لها.