«أنغام» بعد غنائها النشيد الوطني في نهاية الاختيار 3: «شكرا يا بلادي»

أعربت الفنانة أنغام عن سعادتها وشكرها الكبير لبلادها على اختيارها لأداء النشيد الوطني في نهاية الحلقة 29 من مسلسل الاختيار 3 الذي عرض بعنوان القرار خلال شهر رمضان الكريم.

أنغام: رحم الله شهداء مصر واسكنهم فسيح جناته

غردت أنغام عبر موقع تبادل الرسائل القصيرة تويتر قائلة «شكرًا يا بلدي على هذا الشرف والتكريم وهذا الوسام.. لو قدر الله أن يكون النشيد الوطني آخر ما أُغني لن يكون لي اختيار أفضل وأكرم.. شكرًا جزيلًا ورحم الله شهداء مصر واسكنهم فسيح جناته».

شكرًا يا بلدي على هذا الشرف والتكريم وهذا الوسام.

لو قدر الله أن يكون النشيد الوطني آخر ما أغني لن يكون لي إختيار أفضل وأكرم.. شكرًا جزيلًا ورحم الله شهداء مصر واسكنهم فسيح جناته#تحيا_مصر #انغام pic.twitter.com/9NxygvFomK — Angham (@Angham) May 1, 2022

أنغام سجّلت النشيد الوطني لمصر مع المايسترو هاني فرحات

كانت أنغام، سجلت النشيد الوطني برفقة الموسيقار والمايسترو هاني فرحات لكي يكون ختاما لأحداث الجزء الثالث من مسلسل الاختيار 3.

وكان المخرج بيتر ميمي، عقب بعد عرض الحلقة مؤكدا أن المسلسل 29 حلقة والحلقة الثلاثين ستكون وثائقية: «النهاردة آخر حلقة درامية من مسلسل الاختيار، شكرا للثقة الكبيرة إننا نكون جزء من تسجيل فترة مهمة من تاريخ مصر، بشكر فريق العمل اللي اتحمل مسؤولية أكثر من 3 سنوات، ونتقابل رمضان اللي جاي إن شاء الله في مسلسل جديد ومشروع كبير جدا بدأ تحضيره من سنين، جه وقته أخيرا».