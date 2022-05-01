رئيس التحرير

محمود مسلم

«أنغام» بعد غنائها النشيد الوطني في نهاية الاختيار 3: «شكرا يا بلادي»

كتب:

محمود الرفاعى
08:49 ص | الأحد 01 مايو 2022
أنغام

أنغام

أعربت الفنانة أنغام عن سعادتها وشكرها الكبير لبلادها على اختيارها لأداء النشيد الوطني في نهاية الحلقة 29 من مسلسل الاختيار 3 الذي عرض بعنوان القرار خلال شهر رمضان الكريم.

أنغام: رحم الله شهداء مصر واسكنهم فسيح جناته

غردت أنغام عبر موقع تبادل الرسائل القصيرة تويتر قائلة «شكرًا يا بلدي على هذا الشرف والتكريم وهذا الوسام.. لو قدر الله أن يكون النشيد الوطني آخر ما أُغني لن يكون لي اختيار أفضل وأكرم.. شكرًا جزيلًا ورحم الله شهداء مصر واسكنهم فسيح جناته».

أنغام سجّلت النشيد الوطني لمصر مع المايسترو هاني فرحات

كانت أنغام، سجلت النشيد الوطني برفقة الموسيقار والمايسترو هاني فرحات لكي يكون ختاما لأحداث الجزء الثالث من مسلسل الاختيار 3.

وكان المخرج بيتر ميمي، عقب بعد عرض الحلقة مؤكدا أن المسلسل 29 حلقة والحلقة الثلاثين ستكون وثائقية: «النهاردة آخر حلقة درامية من مسلسل الاختيار، شكرا للثقة الكبيرة إننا نكون جزء من تسجيل فترة مهمة من تاريخ مصر، بشكر فريق العمل اللي اتحمل مسؤولية أكثر من 3 سنوات، ونتقابل رمضان اللي جاي إن شاء الله في مسلسل جديد ومشروع كبير جدا بدأ تحضيره من سنين، جه وقته أخيرا».

اقرأ المزيد:

الدريني عن الحلقة الوثائقية من الاختيار 3: مساهمة صغيرة في عمل ضخم

الحلقة 30 من مسلسل الاختيار 3 تبرز دور البابا وشيخ الأزهر في اجتماع 3 يوليو

وحدة الأفلام الوثائقية تنتج الحلقة 30 من مسلسل الاختيار 3: شهادات وتسجيلات تذاع لأول مرة

«النشيد الوطني» تحية للشهداء بصوت أنغام في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 29
بقلم محمود الرفاعى