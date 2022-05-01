مشهد رقص أحمد سعد مع «حزلقوم» في الكبير أوي 6 يتخطى ربع مليون مشاهدة

حقق مشهد رقص أحمد سعد مع «حزلقوم» ربع مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب»، في أقل من 12 ساعة، وهو المشهد الذي تم عرضه بالحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 6، ضمن حلقات مهرجان المزاريطة السينمائي، بحضور عدد من نجوم الفن .

مشهد رقص أحمد سعد على أغنية «بحبك يا صاحبي»

ونال المشهد إعجاب الجمهور على صفحات التواصل الاجتماعي، إذ ظهر أحمد سعد وهو يرقص مع «حزلقوم» على أغنية «بحبك ياصاحبي»، وذلك ضمن أحداث الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي، إذ شارك في مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي المقام ضمن الحلقات، واستقبلته مربوحة بأغنيته «ملوك» الشهيرة له، ليصافحه بعد ذلك حزلقوم وتتضح الصداقة بينهما، ثم يرقصا معًا على أنغام أغنية «بحبك يا صاحبى».

مسلسل الكبير أوي

مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي، الفنانة رحمة أحمد، إسماعيل فرغلي، محمد سلام، ويدور العمل في إطار تشويقي كوميدي اجتماعي.

وحرص مخرج العمل أحمد الجندي على ضم عدد من النجوم المشاهير من خلال مهرجان المزاريطة السينمائي، وهم شيرين رضا ومحمد ممدوح وإياد نصار وأحمد سعد وفتحي عبدالوهاب.

تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير أوي، على قناة ON E، أكثر من مرة، أولها في تمام الساعة 6:20 مساءً بعد أذان المغرب، وتكون الإعادة في تمام الساعة 1:50 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم التالي.