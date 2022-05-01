مصحح لهجة الكبير أوي 6: استعرت اسم طبازة من ابن خالتي ومربوحة فاجأتني

كشف حسن القناوي مصحح اللهجة الصعيدي بمسلسل الكبير أوي 6، عددا من كواليس المسلسل، والسر وراء عدد من أسماء أبطال المسلسل، وعن اسم «طبازة» الذي يعاني من داء القطط، فقال إن طبازة هو اسم ابن خالته، وكان يطلب منه دائما أن يضع اسمه في المسلسل في أي شخصية من الشخصيات التي تظهر، فقام بإطلاق اسمه دون أن يعرف أنه يعاني من داء القطط.

طبازة في الكبير

وعندما ظهر طبازة في الجزء السادس من الكبير وهو «ينونو» فقال القناوي لـ«الوطن» أنه غضب كثيرا وتحدث معه كثيرا عن ذلك الأمر، مؤكدا أنه كان يريد أن يظهر في شخصية غير الشخصية التي «تنونو»، وذلك لأن الجميع في الصعيد أخذوا يسخرون منه بعد ظهوره بداء القطة.

وبخصوص أداء مربوحة في اللهجة الصعيدية، فقال القناوي إنها كانت مفاجأة بالنسبة له، لأنها لم تجر أي بروفات تحضيرية سوى البروفات التي قبل المشاهد، لأنها آخر المنضمين إلى المسلسل، وقال القناوي أنه تفاجأ بطلاقتها الكبيرة في اللهجة الصعيدية، أما عن العترة والذي جسد دوره مصطفى غريب فقال إنه سبق وعمل معه من قبل العام الماضي في مسلسل «موسى» مع محمد رمضان ويجيد اللهجة الصعيدية.

أما عن أحمد مكي فقال إن مكي منذ 12 عام يتكلم الصعيدية، فأصبح يتعامل معها بطلاقة، وأنه يوجد بعض الأشياء التي ينساها ويذكره بها مكي، وقال إنه قبل العمل في أي مشهد يجتمع الجميع ويدلو بدلوه من أجل خروج المشهد في أفضل حالاته.